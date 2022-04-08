В Москве стартовала программа наставничества для предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве начался прием заявок на участие в программе наставничества для начинающих предпринимателей. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что проект "Прокачай свой бизнес с наставником" предназначен для бизнесменов, которые хотели бы улучшить показатели своих проектов. Начинающим предпринимателям будут помогать бизнесмены, коучи и маркетологи.
"Сейчас идет прием заявок на первый поток. Участников ждет двухмесячная образовательная программа. Слушатели будут развивать свой бизнес под руководством опытных наставников – прорабатывать стратегию, настраивать рекламные кампании, привлекать новых клиентов. Для тех, кто не сможет присоединиться к первому потоку, в этом году будет еще два набора – в сентябре и октябре", – сказала Сергунина.
Для участия в программе необходимо будет зарегистрироваться на сайте, а после подробно рассказать о своем проекте в анкете. Затем человеку придет подтверждение или просьба исправить недочеты.
В программе в общей сложности примут участие 11 специалистов. В конце первой встречи предприниматели выберут наставников и разделятся на группы. За два месяца обучения в каждой группе проведут около 10 онлайн- и офлайн-встреч.
Ранее сообщалось, что в Москве стартовал прием заявок на конкурс "Городская творческая мастерская". Участники всех возрастов могут присылать свои рисунки, фотографии, поделки, литературные произведения, а также записи музыкальных и танцевальных номеров.
В Москве стартовала программа "Прокачай свой бизнес с наставниками"
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