Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве стартовал прием заявок на конкурс "Городская творческая мастерская". Участники всех возрастов могут присылать свои рисунки, фотографии, поделки, литературные произведения, а также записи музыкальных и танцевальных номеров. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что в этом году к участию впервые приглашаются не только семейные команды, но и индивидуальные участники, а также группы единомышленников. Прием работ продлится до 12 июня.

"Для всех желающих подготовиться к конкурсу в московских библиотеках и культурных центрах открыты творческие мастерские. До конца заявочной кампании там будут проходить бесплатные занятия. Также специалисты записали видеоуроки по музыке, вокалу, рисованию, хореографии", – отметила Сергунина.

Заммэра добавила, что список учреждений, на базе которых пройдут бесплатные занятия, можно найти на сайте конкурса. Там же размещены видеоуроки.

Для участия потребуется пройти регистрацию на цифровой платформе "Реактор". Там же можно оставить заявку и создать электронный паспорт творческого проекта. Работы принимаются в девяти номинациях:

"Рисунок";

"Фотография";

"Поделка";

"Танец";

"Музыкальное произведение";

"Постановка";

"Видео";

"Литературное произведение";

"Продукт".

Победителей в период с 13 июня по 4 июля выберет экспертное жюри. В его состав входят работники культуры, деятели искусства и представители партнеров конкурса. Председателем назначен народный артист РСФСР, старшина "Столичного цеха деятелей культуры", президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт.

Победителей конкурса ждут дипломы и подарки от партнеров мероприятия.

Впервые конкурс "Городская творческая мастерская" стартовал в мае 2020 года. Тогда к участию допускались только команды, состоящие из членов одной семьи. Обязательным критерием было наличие в составе команды как взрослых, так и детей. Учредителем мероприятия выступила столичная дирекция по развитию культурных центров.