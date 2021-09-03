Сергунина: 3 тыс посетителей привлекла площадка Москвы на Российской креативной неделе

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

На столичной площадке Created in Moscow в рамках Российской креативной недели прошло около 40 мероприятий, на которых выступили почти 100 специалистов и лидеров креативной индустрии. Площадку посетили около 3 тысяч москвичей, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"На площадке Created in Moscow выступили почти 100 известных специалистов и лидеров индустрии, а общее число посетителей составило около трех тысяч. Хороший потенциал демонстрируют все направления креативной экономики Москвы. В список крупнейших работодателей сейчас входят компании, которые специализируются на издательской деятельности, рекламе, архитектуре, моде, кино и разработке видеоигр", – приводятся слова Сергуниной на официальном портале мэра и правительства столицы.

Крупнейшее в стране событие проводилось в Парке Горького с 26 по 29 августа. На 300 мероприятиях, посвященных творческим проектам от саунд-дизайна до компьютерной графики, выступили более 700 спикеров.

Кроме того, около 40 специальных мероприятий, среди которых Public talk, кинопоказы и мастер-классы, были посвящены брендингу, звуковому дизайну, мобильному кино и анимации.

На деловых сессиях "Digital в театре" и Urban+art эксперты обсуждали перспективные тенденции, вопросы устойчивого развития и внедрение цифровых технологий. Также гости могли посетить выставку Sustainable Creative Expo о проектах креативных предпринимателей.

Ранее Наталья Сергунина сообщала, что детские технопарки возобновляют познавательные семейные мастер-классы. Бесплатные занятия будут проходить с 4 сентября по 12 декабря.

По словам заммэра столицы, в них могут участвовать дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет, а также их родители, братья, сестры, бабушки и дедушки. Нужно лишь предварительно зарегистрироваться.

