В детских технопарках столицы пройдет серия семейных мастер-классов – Сергунина

11:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Детские технопарки возобновляют познавательные семейные мастер-классы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Бесплатные занятия будут проходить с 4 сентября по 12 декабря. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, в них могут участвовать дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет, а также их родители, братья, сестры, бабушки и дедушки. Нужно лишь предварительно зарегистрироваться.
"Первую в этом году серию практикумов для всей семьи детские технопарки провели с марта по июль. Занятия оказались популярными, к ним присоединились 4,3 тысячи москвичей разных возрастов. К новому учебному году было решено организовать второй цикл познавательных мастер-классов. Такие проекты – хорошая возможность для школьников познакомиться с перспективными профессиями и получить полезные навыки", – сказала Сергунина.
Она подчеркнула, что занятия будут посвящены программированию, технологиям виртуальной и дополненной реальности, инженерному делу, дизайну, естественно-научным исследованиям, биоинформатике, моделированию ракет и роботов, кибернетике, искусственному интеллекту, нейрокогнитивным технологиям и многому другому.
Мастер-классы проведут в девяти детских технопарках. Среди них – "Наукоград" МФЮА, "Инжинириум" МГТУ имени Баумана, "Траектория взлета" МАИ, "Кулибин Про", "Вертикальный взлет", "На Зорге", детский технопарк равных возможностей РГСУ, научно-образовательный технопарк НИЦ "Курчатовский институт" и "Байтик" в Троицке.
Каждое занятие будет длиться от одного до полутора часов. Посетителям нужно будет носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
С расписанием можно ознакомиться на сайте детских технопарков Москвы. При желании можно сузить результаты поиска, указав конкретный технопарк или удобную дату. Кроме того, можно отфильтровать уроки в зависимости от возраста участников.
Ранее в библиотеке "Московской электронной школы" появилась виртуальная лаборатория для занятий по робототехнике. Виртуальная лаборатория "Использование микроконтроллеров" по предмету "Технология" представляет собой инструмент для создания виртуальных электрических схем с использованием модели микроконтроллерной платы Arduino Uno и других схемотехнических компонентов.
Она позволяет школьникам, увлекающимся робототехникой, изучить принципы программирования микроконтроллера, основы схемотехники, научиться моделировать и конструировать электронные устройства, а также проводить эксперименты не только на уроках, но и дома.
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