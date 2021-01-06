Порядка 40 тыс школьников присоединились к онлайн-программам детских технопарков в Москве

09:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Порядка 40 тысяч школьников стали участниками онлайн-программ детских технопарков в 2020 году. Дистанционный формат начали внедрять весной прошлого года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Заммэра столицы Наталья Сергунина подчеркнула, что перевод программ в режим онлайн позволил расширить аудиторию слушателей.
"Некоторые площадки отметили прирост слушателей не только из Москвы и регионов, но и из других стран – Казахстана, Израиля и даже США и Южной Кореи. Всего в течение прошлого года к онлайн-программам присоединились около 40 тысяч школьников", – отметила Сергунина.
В столице функционирует 18 детских технопарков, которые находятся под ведомством департамента предпринимательства и инновационного развития. Общее количество учащихся с 2016 года насчитывает 280 тысяч человек.
Руководитель ведомства Алексей Фурсин добавил, что при переводе обучения в дистанционный режим были задействованы современные технические средства – виртуальная реальность, скрипт-помощники. "Как показал опыт, такой формат оказался не менее эффективен, чем непосредственное взаимодействие", – подчеркнул Фурсин.
Отмечается, что перевод программ в удаленный режим технопарка "Альтаир" МИРЭА – Российского технологического университета позволил увеличить аудиторию в 10 раз. Слушатели парка завоевали более 150 наград на различных соревнованиях и конференциях в 2020 году. Образовательный процесс в "Альтаире" был организован в группе социальной сети "ВКонтакте".
Руководитель детского технопарка "Инжинириум" Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Маргарита Стоянова рассказала, что материалы онлайн-курсов должны сохранять интерес школьников на протяжении всего обучения.
"Мы пересмотрели наши материалы, сделали их более емкими и интерактивными, записали видеогайды и скрипты-помощники для слушателей и преподавателей, внедрили в работу симуляторы и виртуальные лаборатории, были на связи 24 часа семь дней в неделю, а наборы расходных материалов высылали на дом, чтобы каждый слушатель смог окончить курс и создать собственный проект", – объяснила Стоянова.
Уточняется, что наибольшей популярностью среди слушателей пользовались курсы по программированию, автоконструированию и 3D-моделированию. Также интерес вызывают мастер-классы, лекции, викторины.
Технопарк "Альтаир" проводит акцию "В контакте с работодателем" для учащихся 8 – 11-х классов. Она предусматривает общение школьников с работодателями на предмет карьеры и будущей работы.
Узнать про "Аддитивные технологии", "Мобильная робототехника на базе Arduino", "Графический дизайн" и "Мультимедийные технологии" могут слушатели детского технопарка Российского государственного социального университета на бесплатных инженерных каникулах.
В будущем технопарки будут работать в смешанном формате, проводя занятия как онлайн, так и офлайн. Подробная информация о детских технопарках доступна на сайте.
Ранее в детских технопарках "Москва" и "Мосгормаш" появились цифровые телескопы. Технопарки получили оборудование от холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех".
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