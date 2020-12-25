В детских технопарках Москвы появились цифровые телескопы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В детских технопарках "Москва" и "Мосгормаш" появились цифровые телескопы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"На сегодняшний день в шести детских технопарках Москвы представлены обучающие программы по космонавтике, еще в трех преподают курсы по аэрокосмосу. Новое оборудование позволит разработать более глубокий и детальный курс по астрономии, а также даст московским школьникам возможность получить инженерные навыки в работе с высокотехнологичной техникой", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Технопарки получили оборудование от холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех". Директор компании Алексей Патрикеев рассказал, что оно было разработано специально для детей, чтобы им было удобно и интересно изучать небесные тела.

По словам преподавателя детского технопарка "Мосгормаш" Дмитрия Сатюкова, телескопы будут использоваться в модуле "Астрономия". Он уточнил, что сейчас слушателям технопарка рассказывают о правилах работы со специализированным программным обеспечением.

Ранее заммэра города Наталья Сергунина заявила, что восемь технопарков столицы вошли в рейтинг лучших в России. В топ попали нанотехнологический центр "Техноспарк", который возглавил список, а также особая экономическая зона "Технополис "Москва", технопарки "Калибр", "Слава", "Строгино", "Полюс", "Элма" и "Мосгормаш".

Детские технопарки в Москве предназначены для людей в возрасте до 18 лет. Для них запускают занятия по таким профилям, как информационные технологии, робототехника, микроэлектроника, 3D-моделирование, конструирование и другим. В ноябре была представлена онлайн-платформа, представляющая возможности всех площадок.