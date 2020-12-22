Московский онлайн-курс для юных инженеров стал лучшим на международном конкурсе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Онлайн-курс для юных инженеров стал лучшим на международном конкурсе EdCrunch Award OOC 2020, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Курс оказался востребован не только в России, но и за рубежом. С момента запуска в ноябре 2019 года его прошли уже более двух тысяч человек из 42 стран", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В финале конкурса оказались 16 онлайн-курсов, которые оценивали сотрудники ведущих технических вузов. Программа курса-победителя включает в себя теоретический материал и практические занятия в инженерных программах для школьников и преподавателей.

"Курс стал настоящим прорывом в дополнительном детском инженерном образовании. Благодаря полному погружению в процесс и междисциплинарному обучению школьники и педагоги по всему миру смогли прикоснуться к лучшим практикам МГТУ имени Баумана", – рассказала руководитель проекта "Инжинириум" Маргарита Стоянова.

В марте "Курс молодого инженера", подготовленный детским технопарком, признали одной из лучших практик федерального проекта "Кадры цифровой экономики". Это первый онлайн-курс за все время существования детских технопарков в Москве. Он был открыт в ноябре прошлого года.