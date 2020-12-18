Современный производственный комплекс появится в ЮАО

10:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На юге столицы возведут новый многопрофильный производственный комплекс в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, комплекс площадью 3,8 тысячи квадратных метров возведут на улице Подольских Курсантов.
"Инвестор вложит в строительство объекта 170 миллионов рублей. Разместиться в новом комплексе смогут предприятия практически любого профиля деятельности, там будет создано 70 рабочих мест", – приводятся в материале слова Ефимова.
Как отмечается, комплекс оснастят инженерным оборудованием и ИТ-инфраструктурой.
Масштабный инвестиционный проект является одной из мер городской поддержки. Инвестор получает в аренду земельный участок без проведения торгов, а взамен ему нужно создать производство, имеющее большое экономическое значение для столицы и новые рабочие места.
Ранее Ефимов рассказал, что объем инвестиций в основной капитал столичных компаний в первом квартале составил 452,5 миллиарда рублей, что на 14,9 процента выше, чем годом ранее. При этом доля внебюджетных инвестиций составила 81,7 процента, отметил заммэра. Вложения направлены в реконструкцию, модернизацию производства и закупку нового оборудования.
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