Технопарк "ЗИЛ" планируют открыть в Москве в 2023 году

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Технопарк "ЗИЛ" могут открыть в столице к 2023 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Ввод инновационной площадки в эксплуатацию произойдет не позднее 2023 года, на ней будут работать производители современной микроэлектроники, автокомпонентов, разработчики информационных технологий в сфере безопасности и многие другие", – рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в столице активно помогают инвесторам, которые готовы развивать инновационные производства.

Среди действующих в столице мер указывается снижение на 26% регионального налога на прибыль, а также обнуление ставки налога на имущество. Кроме того, арендная плата за участок земли, где расположен технопарк, составляет 0,01 процента от кадастровой стоимости.

"На сегодня статус инвестиционного приоритетного проекта в Москве, включая технопарк "ЗИЛ", присвоен уже 14 инвестпроектам, совокупный объем инвестиций – более 30 миллиардов рублей", – подчеркнул Ефимов.

Многофункциональный комплекс на ЗИЛе появится по адресу улица Автозаводская, владение 23. Общая площадь участка составит четыре гектара. Технопарк позволит создать в столице более 1,1 тысячи рабочих мест.

Ранее Владимир Ефимов рассказал, что за первое полугодие 2020 года объем инвестиций в основной капитал в Москве превысил 1 триллион рублей. В сравнении с 2019 годом, а именно аналогичным периодом, динамика составила 8,2%.

