Ефимов рассказал об объемах инвестиций в основной капитал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Объем инвестиций в основной капитал в столице за первое полугодие превысил 1 триллион рублей, сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он отметил, что данный показатель на 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Ефимов подчеркнул, что Москва удержала ключевые для развития параметры благодаря диверсифицированной структуре экономики и широкой программе поддержки бизнеса.

Заммэра сообщил, что доля внебюджетных инвестиций развитие городской инфраструктуры и предприятий составила 77%. Ефимов отметил, что вклады в основной капитал выросли более чем в два раза за последние 9 лет.

"На данный момент на долю Москвы приходится 15% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России. Важно, что Москва, являясь крупнейшим рынком сбыта, важнейшим производственным и логистическим узлом, а также крупным заказчиком, стимулирует рост объема инвестиций во всей стране. Думаю, наши крупные проекты развития помогут восстанавливать экономику и других регионов страны", – рассказал Ефимов.

Заммэра добавил, что Адресная инвестиционная программа развития Москвы является одним из важнейших двигателей инновационной активности. Ефимов заявил, что ее объем на 2020–2022 годы составляет порядка 2 триллионов рублей. Они будут направлены на реализацию приоритетных проектов в разных направлениях по развитию города.

Ефимов рассказал, что немалую роль сыграла поддержка, оказанная правительством Москвы столичному бизнесу. Так, региональная налоговая нагрузка снижается на 17-25% для тех компаний, которые активно инвестируют, а также имеют статусы технопарка, его яркорного резидента, а также промышленного комплекса. Данный механизм поддержки также действует и в отношении новых инвестиционных проектов.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что в настоящее время право на льготы имеет 121 компания в Москве. Среди них 55 предприятий являются промышленными комплексами, 36 – технопарками, 15 – якорными президентами, 14 – инвестиционными приоритетными проектами.

"Объем инвестиций предприятий со статусами промкомплекса, технопарка, якорного резидента за последние 5 лет составил 98 миллиардов рублей. В компаниях работает более 117 тысяч человек", – заявил Прохоров.

Он добавил, что для локализации современных производств и инновационных проектов в Москве создали экосистему. Она состоит из технопарков, индустриальных комплексов и особой экономической зоны "Технополис "Москва".

Помимо этого, в столице разрабатываются новые меры поддержки инвестиционной активности. В частности, в Москве внедрили инвестиционный налоговый вычет. О его преимуществах рассказал генеральный директор компании "Большая Тройка" Артем Седов.

"Отдельно стоит отметить такую меру поддержки как инвестиционный налоговый вычет для промышленных компаний. Каждая такая мера оказывает положительный эффект на бизнес. Особенно когда это касается промышленных предприятий, у которых норма прибыли существенно ниже, чем, например, у компаний IT-отрасли. Налоговые вычеты позволяют предприятиям направить средства на совершенствование производства, выпуск новой продукции", – отметил Седов.

Он подчеркнул, что московская экономика продемонстрировала устойчивость в кризисные времена. Седов оценил меры по поддержке столичного бизнеса как беспрецедентные.

"Помимо прямых выплат, помощи с арендой и налоговых отсрочек, проводится огромная разъяснительная работа. Рост объема инвестиций в основной капитал за первое полугодие 2020 года доказывает, что в Москве создана комфортная для бизнеса экосистема. Город вкладывает бюджетные инвестиции в развитие социальной сферы и городской среды, что в свою очередь стимулирует привлечение частных инвестиций", – подчеркнул Седов.

Ранее стало известно, что Москва сохранила позиции в высшей группе Alpha рейтинга глобальных центров Globalization and World Cities. Оценивалось влияние городов на мировую экономику. Ефимов сообщил, что Москва тем самым подтвердила статус глобального экономического и финансового центра.