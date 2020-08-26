Московский финансовый форум – 2020 пройдет в формате онлайн-сессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский финансовый форум пройдет 8 сентября в онлайн-формате. Во время стратегической сессии участники разберут ключевые вопросы финансово-экономической политики, в том числе драйверы роста в посткоронавирусный период.

Трансляция дискуссии будет вестись на канале "Россия 24". В связи с эпидемиологической ситуацией было принято решение о проведении Московского финансового форума в полном объеме в 2021 году. Даже с учетом стабилизации ситуации с коронавирусом организаторы признали невозможным полноценное проведение мероприятия.

Московский финансовый форум проводится с 2016 года. Его организуют министерство финансов Российской Федерации и правительство Москвы.