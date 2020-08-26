Сектор обрабатывающей промышленности Москвы вырос в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Индекс промышленного производства предприятий обрабатывающей промышленности Москвы в 2020 году составил 103,5 процента по отношению к прошлому году.
Как рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов, обрабатывающая промышленность обеспечивает 16,2 процента в структуре валового регионального продукта.
"Хотя пандемия стала большим вызовом, мы видим, что столичные компании динамично восстанавливаются и наращивают показатели работы", – заметил Ефимов.
Всего за первые семь месяцев года предприятия обрабатывающих отраслей отгрузили товаров, выполнили работ и предоставили услуг почти на три триллиона рублей, передает портал мэра и правительства Москвы.
Значительный рост объемов показали такие отрасли, как производство химических веществ и химических продуктов, машин и оборудования, лекарств и продуктов питания.
Ранее Ефимов рассказал, что общий объем внешней торговли в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, остался на уровне 2019 года и составил более 290 миллионов долларов.
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