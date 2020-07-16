Промышленный экспорт из Москвы за рубеж вырос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Объем экспорта промышленной продукции московских компаний в Израиль вырос практически в семь раз за первые пять месяцев 2020 года.

Как сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов, он составил 47,8 миллиона долларов, что больше на 19 процентов больше, чем годом ранее.

Также почти втрое вырос экспорт в Мексику (10,25 миллиона долларов) и во Вьетнам (11,7), передает портал мэра и правительства Москвы.

В эти страны компании в основном экспортируют товары машиностроения, оборудование, косметику, фармацевтику и химическую продукцию.

При этом общий объем внешней торговли в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, остался на уровне 2019 года и составил более 290 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в столичные компаний в первом квартале составил 452,5 миллиарда рублей, что на 14,9 процента выше, чем годом ранее.