Благодаря налоговым льготам резиденты технополиса "Москва" сэкономили 792 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В прошлом году резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва" сэкономили почти 800 миллионов рублей благодаря налоговым льготам, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что общий объем налоговых льгот за 2019 год составил 792 миллиона рублей. Это, по его словам, на 42% больше, чем было в 2018 году.
Заммэра напомнил, что резиденты технополиса освобождаются от уплаты налога на имущество, на землю и на транспорт. Помимо этого, компании экономят 17% на налоге на прибыль в ее региональной части.
"Отчисления в федеральный бюджет для них осуществляются по льготной ставке 2% вместо обычных 3%. В общей сложности благодаря всем инструментам резиденты особой экономической зоны смогли сэкономить в прошлом году почти 800 миллионов рублей", – заявил Ефимов.
В свою очередь глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров добавил, что в компаниях-резидентах
технополиса "Москва" в 2019 году работали 6,2 тысячи человек. Это на 12% больше, чем за год до этого.
"В прошлом году резиденты уплачивали страховые взносы во внебюджетные фонды по пониженной ставке в 28% вместо 30%. В итоге общая сумма экономии для компаний по итогам 2019 года составила 220 миллионов рублей", – подчеркнул он.
Генеральный директор особой экономической зоны Геннадий Дегтев добавил, что компании-резиденты работают в режиме свободной таможенной зоны, за счет чего могут использовать зарубежное оборудование и комплектующие. Благодаря этому при общей сумме инвестиций в основной капитал более 6 миллиардов рублей почти 17 миллионов рублей компании смогли не изымать из оборота.
Особая экономическая зона "Технополис "Москва" состоит из пяти площадок общей площадью 206,8 гектара. Основная площадка расположена в Печатниках, а также "Алабушево", "Микрон", "Ангстрем" и "МИЭТ".
В рамках деятельности технополиса работают предприятия, которые специализируются в областях авиапромышленности, нефтехимии, телемедицины, судостроения, ветроэнергетики и промышленного интернета вещей. Многие из этих компаний смогли претендовать на снижение арендной ставки.
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