Технополис "Москва" снизил ставку аренды для компаний на 50%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имушественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что участники особой экономической зоны Технополис "Москва" смогут вдвое меньше платить за аренду за апрель, май и июнь, передает портал мэра и правительства Москвы.

Данное условие предоставлено для 100 компаний, которые таким образом смогут сэкономить более 50 миллионов рублей. Снижение арендной ставки стало доступно для тех предприятий, которые приостановили свою деятельность в связи с пандемией коронавируса.

Ефимов отметил, что при этом в Москве продолжает действовать поддержка собственников коммерческой недвижимости.

"Это собственная инициатива ОЭЗ "Технополис "Москва", при этом в Москве также продолжает действовать мера поддержки собственников коммерческой недвижимости, которые могут сделать скидку своим арендаторам и получить компенсацию налога на имущество и земельных платежей", – отметил Ефимов.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что всего на облегченных условиях аренды будут работать до двух третей компаний экономической зоны.

"Скидку на аренду получат две трети от всех компаний и резидентов технополиса, для многих из которых и в обычных условиях действуют льготы на налоги, аренду земли, таможенные льготы", – сообщил Прохоров.

Генеральный директор технополиса Геннадий Дегтев рассказал, что данная мера обсуждалась с резидентами и арендаторами. Он отметил, что в задачи особой экономической зоны входит поддержка предприятий с целью сохранения производства.

Дегтев подчеркнул, что в настоящий момент более 140 компаний, который специализируются на высокотехнологичных товарах и услугах, являются участниками технополиса.

"Арендаторы и резиденты технополиса полностью исполняют все требования режима ограничений, часть приостановила деятельность, остальные обеспечивают нормы безопасности для сотрудников, и наша задача помочь им сохранить свое производство", – отметил Дегтев.

В рамках деятельности Технополиса "Москва" работают предприятия, которые специализируются в областях авиапромышленности, нефтехимии, телемедицины, судостроения, ветроэнергетики и промышленного интернета вещей. Многие из этих компаний смогли претендовать на снижение арендной ставки.

Ранее Ефимов рассказал, что после 12 мая почти все столичные промышленные предприятия возобновили свою работу. Так, из 720 компаний 711 уже перезапустили процесс производства. Ефимов отметил, что в настоящий момент на работу на промышленные предприятия выходят 381 тысяча человек.

12 мая мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал указ, согласно которому в столице возобновляется работа столичных и промышленных предприятий.