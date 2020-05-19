Центры госуслуг заработают 25 мая – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Сергей Собянин сообщил, что с понедельника, 25 мая, в столице возобновят работу центры госуслуг. Об этом мэр рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Очевидно, что мы на этой неделе примем решение и с понедельника откроем многофункциональные центры, потому что огромное количество людей не получает услуги, не все услуги можно получить в электронном виде", – заявил Собянин.

Центры госуслуг "Мои документы" ограничили прием москвичей с 30 марта. Большую часть услуг людям предоставляют в онлайн-формате: подать заявление на оформление медицинского полиса, рассчитать и пересчитать платежи по ЖКХ, получить выписку из ЕГРН и многое другое.

Изменения в режиме работы центров государственных услуг сохраняются до особого распоряжения.

С 12 мая на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы действует режим обязательного ношения масок и перчаток для предупреждения распространения коронавируса.

Носить маски, респираторы или другие средства защиты органов дыхания, а также перчатки нужно в магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта. Данные меры касаются и поездок на такси.