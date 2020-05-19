Центры госуслуг заработают 25 мая – Собянин

18:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Сергей Собянин сообщил, что с понедельника, 25 мая, в столице возобновят работу центры госуслуг. Об этом мэр рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
"Очевидно, что мы на этой неделе примем решение и с понедельника откроем многофункциональные центры, потому что огромное количество людей не получает услуги, не все услуги можно получить в электронном виде", – заявил Собянин.
Центры госуслуг "Мои документы" ограничили прием москвичей с 30 марта. Большую часть услуг людям предоставляют в онлайн-формате: подать заявление на оформление медицинского полиса, рассчитать и пересчитать платежи по ЖКХ, получить выписку из ЕГРН и многое другое.
Изменения в режиме работы центров государственных услуг сохраняются до особого распоряжения.
С 12 мая на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы действует режим обязательного ношения масок и перчаток для предупреждения распространения коронавируса.
Носить маски, респираторы или другие средства защиты органов дыхания, а также перчатки нужно в магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта. Данные меры касаются и поездок на такси.
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