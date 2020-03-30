Центры "Мои документы" ограничивают прием граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С понедельника, 30 марта, приостанавливается прием заявлений в центрах "Мои документы". Это связано с введением в столице всеобщего режима самоизоляции, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, изменения будут действовать до особого распоряжения.

В материале говорится, что запись, которая была оформлена ранее, отменяется.

Дежурный центр откроется в каждом округе города, в котором по предварительной записи можно будет оформить регистрацию смерти.

Оформить медицинский полис, рассчитать и пересчитать платежи по ЖКХ, получить выписку из ЕГРН и многое другое можно в электронном виде.

Адреса дежурных центров "Мои документы" можно посмотреть на mos.ru.

Сергей Собянин с 30 марта ввел ограничения на передвижения по городу. Из квартиры можно уходить только в случаях обращения за экстренной медпомощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (если это обязательно). Также выйти из дома можно, чтобы совершить покупки в магазине или аптеке. Разрешается выгул питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

25 марта Владимир Путин объявил период с 28 марта по 5 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось. В России зафиксировано более 1,5 тысячи заболевших.

