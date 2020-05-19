Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Почти все промышленные предприятия столицы возобновили работу, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что из 720 крупных и средних компаний сейчас работают 711. При этом порядка 350 организаций работали на протяжении всех ограничений: они обеспечивали город продуктами, лекарствами, стройматериалами для больниц и другими необходимыми товарами.

"Предприятия возобновили свою работу при условии строгого соблюдения мер безопасности сотрудников. Сегодня ежедневно на работу в промышленности выходит 381 тысяча человек. Все они должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и проходить тестирование", – заявил Ефимов.

Он подчеркнул, что по-прежнему без острой необходимости люди не привлекаются к работе, добавив, что 31 тысяча сотрудников работает из дома, еще порядка 16 тысяч находятся в отпусках.

Ефимов добавил, что из-за пандемии некоторые промышленные предприятия столкнулись со сложностями, поэтому власти проанализировали экономические показатели отраслей промышленности и выделили три группы пострадавших.

К ним относятся пищевая и текстильная промышленность, производители электронного оборудования, мебели, бумаги и резиновых изделий. Ефимов подчеркнул, что сейчас активно прорабатываются меры по поддержке пострадавших предприятий.

В Москве с 12 мая разрешили возобновить работу строительным и промышленным предприятиям. Это распространяется на строительство дорог, школ, детсадов и других необходимых городу объектов. На работу вернулись порядка 500 тысяч человек в Москве и сотни тысяч – в других регионах России.

При этом на работе не могут появляться лица с повышенной температурой и признаками ОРВИ. После болезни сотрудник должен предоставить листок нетрудоспособности или справку от врача. Вернуться могут только те работники, присутствие которых необходимо по технологическим причинам. Если есть возможность дистанционной работы, следует оставаться дома.

