Москва сохранила высокие позиции в рейтинге глобальных городов GaWC

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столица сохранила позиции в высшей группе Alpha рейтинга глобальных центров Globalization and World Cities. Исследование было подготовлено в университете Лафборо (Великобритания), говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Оценивалось влияние городов на мировую экономику.

"Вместе с Москвой в группу высшего уровня Alpha вошли такие мегаполисы, как Торонто, Сидней, Мадрид, Цюрих, Джакарта, Брюссель и Сеул. Таким образом, российская столица в очередной раз подтвердила свой статус глобального экономического и финансового центра", – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, авторами была проанализирована деятельность 175 ведущих глобальных компаний, которые предоставляют передовые производственные услуги в 707 городах.

При этом рейтингом GaWC измеряется уровень корпоративной глобализации между организациями, которые работают в области бухгалтерского учета и аудита, рекламе, банковском секторе, управленческом консалтинге. Данные сферы влияют на экономические взаимосвязи между странами, городами, а также субъектами бизнеса.

"Москва впервые появилась в рейтинге GaWC в год его запуска – в 2000 году – в группе Beta+, а с 2008-го и по настоящее время удерживает позицию в высшей группе Alpha", – обращает внимание руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Он добавил, что у рейтинга есть три уровня. К Alpha относятся мегаполисы, которые формируют глобальные городские сети, в него входят Москва, Лондон, Париж, а также Гонконг.

В Beta+ входят мегаполисы, интегрирующие крупные регионы в мировую экономику. К Gammа относят города, которые интегрируют в мировую экономику малые регионы.

Ранее Москва заняла 2-е место по транспортному развитию среди городов. Обновленный индекс развития транспортного комплекса за 2010–2018 года опубликовала межфакультетская группа ученых МГУ.