Москва сохранила высокие позиции в рейтинге глобальных городов GaWC

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столица сохранила позиции в высшей группе Alpha рейтинга глобальных центров Globalization and World Cities. Исследование было подготовлено в университете Лафборо (Великобритания), говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Оценивалось влияние городов на мировую экономику.
"Вместе с Москвой в группу высшего уровня Alpha вошли такие мегаполисы, как Торонто, Сидней, Мадрид, Цюрих, Джакарта, Брюссель и Сеул. Таким образом, российская столица в очередной раз подтвердила свой статус глобального экономического и финансового центра", – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, авторами была проанализирована деятельность 175 ведущих глобальных компаний, которые предоставляют передовые производственные услуги в 707 городах.
При этом рейтингом GaWC измеряется уровень корпоративной глобализации между организациями, которые работают в области бухгалтерского учета и аудита, рекламе, банковском секторе, управленческом консалтинге. Данные сферы влияют на экономические взаимосвязи между странами, городами, а также субъектами бизнеса.
"Москва впервые появилась в рейтинге GaWC в год его запуска – в 2000 году – в группе Beta+, а с 2008-го и по настоящее время удерживает позицию в высшей группе Alpha", – обращает внимание руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.
Он добавил, что у рейтинга есть три уровня. К Alpha относятся мегаполисы, которые формируют глобальные городские сети, в него входят Москва, Лондон, Париж, а также Гонконг.
В Beta+ входят мегаполисы, интегрирующие крупные регионы в мировую экономику. К Gammа относят города, которые интегрируют в мировую экономику малые регионы.
Ранее Москва заняла 2-е место по транспортному развитию среди городов. Обновленный индекс развития транспортного комплекса за 2010–2018 года опубликовала межфакультетская группа ученых МГУ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: