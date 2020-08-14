Власти Москвы подписали соглашение о сотрудничестве с РНИМУ имени Пирогова

16:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные власти подписали соглашение с Российским национальным исследовательским медицинским университетом (РНИМУ) имени Пирогова. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
"Правительство Москвы в лице мэра Москвы Сергея Собянина, действующего на основании устава Москва, и федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова" министерства здравоохранения Российской Федерации заключили настоящее соглашение", – говорится в документе.
Стороны планируют сотрудничать в сфере обучения студентов, ординаторов, аспирантов, слушателей и экстернов применению общегородских информационных сервисов системы ЕМИАС при оказании медицинской помощи. Правительство Москвы обеспечит доступ к ней, техническую поддержку сервиса, средства и ресурсы для организации учебного процесса.
В апреле МГУ имени Ломоносова присоединился к Московскому инновационному кластеру (МИК). Кластер работает на ИТ-платформе i.moscow, его участникам предоставляется доступ более чем к 190 мерам поддержки Москвы, федеральных органов власти и институтов развития. Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что научная и техническая базы вуза откроют для участников дополнительные возможности.
В июне пять городских вузов присоединились к образовательной программе Future Tech. Попасть в проект теперь могут студенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России, Московского политехнического университета, Московского государственного университета пищевых производств, Московского института радиотехники, электроники и информатики, Московского государственного технологического университета "Станкин".
Проект нацелен на налаживание сотрудничества между образовательными учреждениями и технологическими компаниями, в его рамках идет подготовка кадров для перспективных отраслей экономики. Future Tech предусматривает проведение кейс-чемпионатов и других мероприятий, нацеленных на семь различных направлений.
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