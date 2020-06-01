Пять столичных вузов присоединились к программе Future Tech

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пять столичных вузов присоединились к образовательной программе Future Tech, передает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, попасть в проект теперь могут студенты:

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России;

Московского политехнического университета;

Московского государственного университета пищевых производств;

Московского института радиотехники, электроники и информатики;

Московского государственного технологического университета "Станкин".

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что в программе Future Tech уже участвуют 20 вузов. Проект нацелен на налаживание сотрудничества между образовательными учреждениями и технологическими компаниями. В его рамках осуществляется подготовка кадров для перспективных отраслей экономики.

"Эти учебные заведения получили возможность сотрудничества в рамках проекта с 250 технологическими компаниями Москвы. Преподаватели смогут использовать предложенные предприятиями реальные бизнес-кейсы в качестве учебных задач или проектов для курсовых и дипломных работ", – отметил Фурсин.

Он добавил, что данная программа нацелена на подстраивание образовательного процесса под конкретные потребности современного бизнеса. Кроме того, проект предусматривает содействие столичным инновационным компаниям в решении их задач.

Оценивая Future Tech, ректор университета "Станкин" Елена Катаева отметила прагматичный и практико-ориентированный подход программы.

"Мы активно работаем с городом по тематике детского инженерного творчества и рады, что теперь сможем расширить сотрудничество по студенческой линии", – заявила Катаева.

В свою очередь, проректор Московского государственного университета пищевых производств Альбина Бикбулатова отметила, что в рамках сотрудничества с проектом было разработано 15 стартап-проектов, которые планируют разместить на платформе программы.

В рамках Future Tech тысяча студентов и молодых специалистов решают более 200 реальных бизнес-задач. В частности, проектом предусмотрено проведение кейс-чемпионатов и других мероприятий, нацеленных на семь различных направлений. Так, с начала 2020 года провели более пяти встреч в вузах, а также 11 онлайн-мероприятий и 7 мастер-классов. В них приняли участие представители более 250 компаний, а также порядка 1,3 тысячи студентов.

Ранее стало известно, что Московский нефтеперерабатывающий завод провел образовательный чемпионат в области нефтепереработки среди студентов профильных вузов Case Champ. Соревнования провели для предоставления возможности студентам реализовать свой научно-технический потенциал.