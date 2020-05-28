МНПЗ вместе с отраслевыми вузами провел образовательный турнир

16:52
Фото: Сергей Шинов
Московский НПЗ подвел итоги образовательного чемпионата в области нефтепереработки среди студентов профильных вузов Case Champ.
Проект, организованный совместно с Российским государственным университетом нефти и газа имени Губкина и Российским химико-технологическим университетом имени Менделеева, привлек студентов профильных направлений к решению актуальных производственных задач в области химических технологий, сбережения энергии и ресурсов, а также экологии.
Соревнования созданы с целью дать возможность студентам реализовать научно-технический потенциал на базе образовательной платформы МНПЗ. В течение трех месяцев студенческие команды двух вузов решали кейсы, разработанные экспертами.
Все испытания нацелены на применение академических знаний на практике. Среди заданий – составить картину технологического процесса в будущем или предложить модель и варианты развития современного НПЗ.
Финал соревнований прошел в онлайн-режиме. Экспертами выступили технические специалисты МНПЗ, а также преподаватели РГУ нефти и газа имени Губкина и РХТУ имени Менделеева. Авторы лучших предложений пройдут оплачиваемую практику с возможностью последующего трудоустройства на МНПЗ.
Как отметил генеральный директор МНПЗ Виталий Зубер, завод значительное внимание уделяет подготовке перспективных специалистов.
"Совместно с профильными учебными заведениями столицы мы предлагаем студентам и выпускникам проработать и реализовать свои идеи на базе современного и технологичного предприятия. Образовательный чемпионат – прекрасная возможность показать свои знания, ход рассуждений и пообщаться с экспертами на одной площадке", – подчеркнул он.
Ректор Губкинского университета Виктор Мартынов в свою очередь обратил внимание, как важно иметь площадки, где студенты и профессионалы могут общаться, делиться идеями, обмениваться опытом.
В конце прошлого года молодые специалисты Московского НПЗ встретились со школьниками. Учащиеся ознакомились с принципами энергоэффективности предприятия. Также школьникам рассказали об истории завода и о современных технологиях, благодаря которым предприятие сокращает потребление электроэнергии, тепла и ресурсов. Отдельное внимание уделили результатам работы инновационных биологических очистных сооружений "Биосфера". Они позволили предприятию втрое уменьшить расход воды.
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