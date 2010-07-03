МНПЗ перешел на автоматизированную систему отгрузки топлива

15:37
15:37
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Родион Баранов
Московский нефтеперерабатывающий завод завершил строительство нового автоматизированного терминала для отгрузки топлива.
В настоящее время МНПЗ поставляет более 35% топлива на рынок столичного региона. При этом современные технологии, которые активно внедряют на предприятии, позволяют обеспечить максимальный уровень экологической безопасности.
"Газпром нефть" инвестировала 2,5 миллиарда рублей в создание автоматизированного терминала отгрузки топлива. Его построили в рамках программы развития МНПЗ, стартовавшей в 2011 году.
Новый терминал включает 12 постов и может одновременно отгружать в автоцистерны бензин, дизельное и авиационное топливо. Мощность комплекса достигает 6,5 тысяч тонн нефтепродуктов в сутки. Благодаря современной технологии можно единовременно заполнять топливом все отсеки цистерны, поэтому время отгрузки сокращается в четыре раза. Кроме того, цифровая система контролирует отгрузку нефтепродуктов с точностью до 100 граммов.
Информацию о движении топлива анализируют в онлайн-режиме с помощью системы "Нефтеконтроль – Газпром нефть". Терминал также оборудован специальной системой улавливания испарений. Она собирает отходящие пары, превращая их в жидкий конденсат, чтобы затем вернуть их в повторный цикл производства. А герметичный нижний налив топлива препятствует попаданию нефтепродуктов в атмосферу, в то же время не допуская в отсеки автоцистерн пыль и осадки.
Заместитель гендиректора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер назвал развитие инфраструктуры отгрузки топлива "важным элементом модернизации нефтеперерабатывающих активов компании". "Новый терминал отгрузки топлива МНПЗ уже на стадии проектирования создавался с учетом ключевых требований: максимальный уровень безопасности, отсутствие влияния на атмосферу, высокая скорость процессов и постоянный контроль качества", – подчеркнул он. По словам Чернера, современные технологии повышают эффективность производства "при постоянном сокращении воздействия на окружающую среду".
С 2011 года компания "Газпром нефть" занимается комплексной модернизацией Московского НПЗ. Благодаря этому завод уже на 50% снизил воздействие производства на окружающую среду, а к 2020 году оно должно сократиться еще на 50%.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: