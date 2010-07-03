МНПЗ перешел на автоматизированную систему отгрузки топлива

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Московский нефтеперерабатывающий завод завершил строительство нового автоматизированного терминала для отгрузки топлива.

В настоящее время МНПЗ поставляет более 35% топлива на рынок столичного региона. При этом современные технологии, которые активно внедряют на предприятии, позволяют обеспечить максимальный уровень экологической безопасности.

"Газпром нефть" инвестировала 2,5 миллиарда рублей в создание автоматизированного терминала отгрузки топлива. Его построили в рамках программы развития МНПЗ, стартовавшей в 2011 году.

Новый терминал включает 12 постов и может одновременно отгружать в автоцистерны бензин, дизельное и авиационное топливо. Мощность комплекса достигает 6,5 тысяч тонн нефтепродуктов в сутки. Благодаря современной технологии можно единовременно заполнять топливом все отсеки цистерны, поэтому время отгрузки сокращается в четыре раза. Кроме того, цифровая система контролирует отгрузку нефтепродуктов с точностью до 100 граммов.

Информацию о движении топлива анализируют в онлайн-режиме с помощью системы "Нефтеконтроль – Газпром нефть". Терминал также оборудован специальной системой улавливания испарений. Она собирает отходящие пары, превращая их в жидкий конденсат, чтобы затем вернуть их в повторный цикл производства. А герметичный нижний налив топлива препятствует попаданию нефтепродуктов в атмосферу, в то же время не допуская в отсеки автоцистерн пыль и осадки.

Заместитель гендиректора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер назвал развитие инфраструктуры отгрузки топлива "важным элементом модернизации нефтеперерабатывающих активов компании". "Новый терминал отгрузки топлива МНПЗ уже на стадии проектирования создавался с учетом ключевых требований: максимальный уровень безопасности, отсутствие влияния на атмосферу, высокая скорость процессов и постоянный контроль качества", – подчеркнул он. По словам Чернера, современные технологии повышают эффективность производства "при постоянном сокращении воздействия на окружающую среду".

С 2011 года компания "Газпром нефть" занимается комплексной модернизацией Московского НПЗ. Благодаря этому завод уже на 50% снизил воздействие производства на окружающую среду, а к 2020 году оно должно сократиться еще на 50%.