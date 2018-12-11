МНПЗ внедряет новую технологию утилизации газов

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Строительство современной системы утилизации газа закрытого типа для комбинированной установки переработки нефти "Евро+" Московского НПЗ завершено. Данная технология позволит безопасно и экологично ликвидировать избыток технологического газа в случае его возникновения.

Оптимизация производственных процессов комплекса "Евро+" позволяет вовлекать все технологические газы в производство, а система утилизации включается только при переключениях установок, выводе в ремонт, профилактике. Процесс проходит в закрытой защищенной огнеупорной камере: конструкция высотой 42 метра оснащена 128 горелками и полностью исключает открытое горение и тепловой шлейф, позволяя добиться низкого уровня шума и отсутствия запаха.

Современные технологии гарантируют подачу большого объема воздуха и обеспечивают полное сгорание всех компонентов при нулевом воздействии на атмосферу.

За управление комплексом отвечают автоматизированные датчики установки "Евро+". Они непрерывно измеряют давление в системе, при поступлении сигнала в работу включается необходимое количество горелок, которые быстро и безопасно утилизируют газ. Новый комплекс способен ликвидировать до 260 тонн газа в час.



Новейший комплекс "Евро+" – это ключевой проект второго этапа модернизации Московского НПЗ, которую с 2011 года продолжает "Газпром нефть". В ходе модернизации МНПЗ постоянно повышает эффективность производственных процессов.