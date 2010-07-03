МНПЗ поддержал всероссийский фестиваль энергосбережения "Вместе ярче – 2019"

08 ноября, 19:24
Фото: Сергей Шинов
Молодые специалисты Московского НПЗ встретились со школьниками Юго-Восточного округа столицы. Учащиеся ознакомились с принципами энергоэффективности предприятия.
Также школьникам рассказали об истории завода и о современных технологиях, благодаря которым предприятие сокращает потребление электроэнергии, тепла и ресурсов. Отдельное внимание уделили результатам работы инновационных биологических очистных сооружений "Биосфера". Они позволили предприятию втрое уменьшить расход воды.
Учащиеся узнали о возможностях внести свой вклад в сбережение энергии и воды в быту.
"Здорово, что Московский НПЗ проводит научно-познавательные мероприятия в таком формате. Для школьников это прекрасная возможность задуматься, какой вклад каждый из нас может внести в защиту окружающей среды. Было очень интересно послушать, какие природоохранные проекты реализуют на современном и технологичном предприятии, которое является гордостью нашего района", – подчеркнула член молодежной палаты Капотни Софья Александрова.
По словам замгендиректора МНПЗ по персоналу Натальи Кайзер, столичный НПЗ активно участвует в образовательных проектах со школами Юго-Восточного округа Москвы.
"Мы проводим встречи, при которых дети могут в практической плоскости познакомиться с химией и физикой. О самых современных технологиях рассказывают молодые специалисты предприятия, которые сами недавно окончили вузы и уже имеют возможность работать на самом передовом оборудовании в отрасли", – отметила она.
В МНПЗ уверены, что такие мероприятия вызовут интерес к научным исследованиям, заключила Кайзер.
Встречу организовали в рамках всероссийского научно-познавательного фестиваля "Вместе ярче – 2019". Мероприятие стало частью серии тематических уроков энергосбережения, проведенных в школах по всей России. В образовательном проекте участвовали ученики 5–7 классов школ Капотни и Марьина.
На примере МНПЗ в июле варианты трансформации энергетики изучили слушатели летней энергетической школы "Сколково". Гости узнали о принципе работы проекта "Биосфера". Делегация осмотрела строительную площадку комбинированной установки переработки нефти "Евро+". Она заменит пять устаревших технологических установок и снизит воздействие на окружающую среду.
С 2011 года "Газпром нефть" занимается комплексной модернизацией Московского НПЗ. Благодаря этому завод на 50% снизил воздействие производства на окружающую среду. К 2020 году оно должно сократиться еще на 50%.
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