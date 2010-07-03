Эксперты энергетической школы "Сколково" ознакомились с проектами модернизации МНПЗ

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Слушатели летней энергетической школы "Сколково" изучили варианты трансформации энергетики на примере Московского нефтеперерабатывающего завода. Предприятие становится площадкой выездного семинара во второй раз.

На мероприятие пришли студенты и аспиранты профильных вузов, а также специалисты энергокомпаний. Они посетили производственную площадку предприятия и ознакомились с технологией производства высококачественного топлива "Евро-5".

Гости изучили принцип работы инновационного российского проекта "Биосфера", обеспечивающего замкнутый цикл использования воды на МНПЗ. Делегация осмотрела строительную площадку комбинированной установки переработки нефти "Евро+". Она заменит пять устаревших технологических установок и снизит воздействие на окружающую среду.



"Московский НПЗ – это прекрасный пример трансформации энергетики. Меньше чем за 10 лет проведен колоссальный объем работ: внедрены современные технологии и энергоэффективное оборудование, что ставит предприятие в ряд отраслевых лидеров", – подчеркнула директор Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Татьяна Митрова.

Она считает важным показать слушателям успешность такой трансформации. "Сегодня мы убедились, что это действительно очень высокотехнологичная отрасль", – резюмировала Митрова.

Замгендиректора МНПЗ по техническим вопросам Максим Артеменко отметил, что на заводе рады поделиться опытом со специалистами-энергетиками. Он добавил, что самая масштабная в истории НПЗ модернизация продолжается. Благодаря ей не только обновляют оборудование, но и внедряют новые природоохранные технологии, что дополнительно повысит уровень производственной безопасности и надежность снабжения столичного рынка топливом. Электроэнергии и топлива потребляют все меньше, что сокращает воздействие на окружающую среду, заключил Артеменко.