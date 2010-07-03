Эксперты энергетической школы "Сколково" ознакомились с проектами модернизации МНПЗ

10:40
10:40
Поделиться в социальных сетях:
Фото: /Владимир Антропов
Слушатели летней энергетической школы "Сколково" изучили варианты трансформации энергетики на примере Московского нефтеперерабатывающего завода. Предприятие становится площадкой выездного семинара во второй раз.
На мероприятие пришли студенты и аспиранты профильных вузов, а также специалисты энергокомпаний. Они посетили производственную площадку предприятия и ознакомились с технологией производства высококачественного топлива "Евро-5".
Гости изучили принцип работы инновационного российского проекта "Биосфера", обеспечивающего замкнутый цикл использования воды на МНПЗ. Делегация осмотрела строительную площадку комбинированной установки переработки нефти "Евро+". Она заменит пять устаревших технологических установок и снизит воздействие на окружающую среду.
"Московский НПЗ – это прекрасный пример трансформации энергетики. Меньше чем за 10 лет проведен колоссальный объем работ: внедрены современные технологии и энергоэффективное оборудование, что ставит предприятие в ряд отраслевых лидеров", – подчеркнула директор Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Татьяна Митрова.
Она считает важным показать слушателям успешность такой трансформации. "Сегодня мы убедились, что это действительно очень высокотехнологичная отрасль", – резюмировала Митрова.
Замгендиректора МНПЗ по техническим вопросам Максим Артеменко отметил, что на заводе рады поделиться опытом со специалистами-энергетиками. Он добавил, что самая масштабная в истории НПЗ модернизация продолжается. Благодаря ей не только обновляют оборудование, но и внедряют новые природоохранные технологии, что дополнительно повысит уровень производственной безопасности и надежность снабжения столичного рынка топливом. Электроэнергии и топлива потребляют все меньше, что сокращает воздействие на окружающую среду, заключил Артеменко.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: