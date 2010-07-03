Сборная МНПЗ вышла в финал спартакиады среди работников промышленности

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Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве завершаются отборочные туры соревнований среди работников промышленных предприятий и профильных вузов "Моспром".
В турнире участвует почти три тысячи человек из более ста предприятий. Спортсмены выступают в шести видах спорта: футбол, волейбол, стритбол, легкая атлетика, шахматы и настольный теннис.
Спартакиада "Моспром", организованная департаментом инвестиционной и промышленной политики, проводится впервые. Глава ведомства Александр Прохоров отметил, что идея объединить предприятия на волне увлечения спортом нашла много откликов среди работников московской промышленности, что не может не радовать.
"Команды от предприятий представлены десятками спортсменов-любителей. Одна из самых больших по численности – делегация Московского НПЗ. Здорово, что работники уделяют так много внимания спорту и здоровому образу жизни", – подчеркнул он.
По итогам отборочного этапа команда МНПЗ вошла в число лидеров спартакиады. Сборная по футболу одержала пять побед в пяти играх, волейбольная команда стала победителем группы. В состязаниях по стритболу выступили сразу три команды МНПЗ, спортсмены также вышли в финал.
В свою очередь, заместитель генерального директора Московского НПЗ по общим вопросам Денис Зыков рассказал, что приглашение принять участие в соревнованиях, объединяющих весь промышленный комплекс столицы, было для них честью.
По его словам, на Московском НПЗ активно занимаются спортом и для этого созданы максимально комфортные условия.
"Регулярно занятия посещают больше 700 работников – это треть от общей численности сотрудников. Вместе с этим Московский НПЗ активно участвует в развитии инфраструктуры близлежащих районов. Так, в 2018 году завод завершил реновацию спортивного зала во Дворце культуры "Капотня", – отметил он.
Финал спартакиады и церемония награждения победителей состоятся в сентябре в спорткомплексе "Лужники". Победителей определят в каждом виде спорта, будет разыграно первенство в общекомандном зачете и определено "самое спортивное" предприятие столицы.
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