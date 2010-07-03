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Технологии

15:14

МНПЗ завершает предпусковые работы нового комплекса "Евро+"

технологии

Фото: Стоян Васев

Московский НПЗ завершил наладку всех вспомогательных систем строящейся комбинированной установки переработки нефти "Евро+".

Отмечается, что "Евро+" – это ключевой проект второго этапа программы развития Московского НПЗ, которая реализуется с 2011 года.

Когда "Евро+" запустят, МНПЗ выведет из эксплуатации пять установок предыдущего поколения и дополнительно снизит воздействие предприятия на окружающую среду. Кроме того, двукратно возпасрет производство авиационого керосина для столичных аэропортов.

Заместитель генерального директора МНПЗ по производству Олег Лазарев назвал установку "Евро+" уникальным примером для отечественной нефтепереработки.

"Передовые технологии и оборудование позволят увеличить производство топлива, а также обеспечит производство зимних сорта дизтоплива. При этом за качеством каждого компонента топлива в онлайн-режиме следит автоматизировання система аналитического контроля", – подчеркнул он.

Ранее эксперты из 18 стран мира оценили экономический и экологический аспект работы Московского НПЗ в ходе международной конференции "Argus. Рынок нефтепродуктов 2019: Россия и СНГ".

На примере МНПЗ эксперты обсудили передовые технологии модернизации и цифровизации отрасли. Предприятие посетили представители трейдинговых, финансовых, транспортных компаний, производителей нефтепродуктов и государственных органов. Эксперты ознакомились с цифровыми технологиями будущего комплекса переработки нефти "Евро+", благодаря которой в два раза увеличится производство авиакеросина и снизится воздействие на окружающую среду. Кроме того, эксперты оценили экономический и экологический эффект инновационных очистных сооружений "Биосфера".

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