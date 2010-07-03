Международные эксперты оценили МНПЗ

Фото: Владимир Антропов

Эксперты из 18-ти стран мира оценили экономический и экологический аспект работы Московского НПЗ в ходе международной конференции "Argus. Рынок нефтепродуктов 2019: Россия и СНГ". Конференция была посвящена развитию внутреннего и экспортного рынка российских нефтепродуктов.

На примере МНПЗ эксперты обсудили передовые технологии модернизации и цифровизации отрасли.

"На МНПЗ мы в реальности увидели, как реализованы те решения, которые только обсуждались на конференции, как образ будущего российской нефтепереработки. Речь идет о цифровизации и диджитализации. Это будущее, интернета вещей, мы об этом много слышим, и было очень здорово увидеть, и понять, как это реализовано на практике", – отметила редакционный директор Argus в России, СНГ и странах Балтии Екатерина Дербилова.

Предприятие посетили представители трейдинговых, финансовых, транспортных компаний, производителей нефтепродуктов и государственных органов. Эксперты ознакомились с цифровыми технологиями будущего комплекса переработки нефти "Евро+", благодаря которой в 2 раза увеличится производство авиакеросина и снизится воздействие на окружающую среду. Кроме того, эксперты оценили экономический и экологический эффект инновационных очистных сооружений "Биосфера".

"Для нас очень важно поделиться с международным экспертным сообществом успешным опытом, который мы применяем в работе с лучшими технологиями и оборудованием. Это позволяет следовать современным тенденциям в нефтепереработке и надежно выполнять запрос снабжению топливом города", – подчеркнул заместитель генерального директора по производству Олег Лазарев.

Месяцем ранее с программой масштабного развития Московский НПЗ, которую с 2011 года проводит "Газпром нефть", ознакомились представители Ильского нефтеперерабатывающего завода. Участники визита ознакомились с проектами, которые позволили перейти МНПЗ на стандарт топлива Евро-5 на 3 года раньше срока, установленного федеральным законодательством. Опыт успешной реализации природоохранных проектов и внедрения наилучших доступных технологий будет учтен при модернизации предприятий отрасли в Краснодарском крае.