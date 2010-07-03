Модернизация МНПЗ определит курс развития других предприятий отрасли

18:04
18:04
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Фото: Стоян Васев
Представители Ильского нефтеперерабатывающего завода ознакомились с программой масштабного развития Московский НПЗ, которую с 2011 года проводит "Газпром нефть".
Опыт успешной реализации природоохранных проектов и внедрения наилучших технологий учтут при модернизации предприятий отрасли в Краснодарском крае.
Гости изучили проекты, которые позволили перейти МНПЗ на стандарт топлива Евро-5 на три года раньше срока, установленного федеральным законодательством. Они ознакомились с автоматизированной системой мониторинга воздуха, которую Московский НПЗ внедрил первым в отрасли, а также с технологией российского проекта биологических очистных сооружений "Биосфера".
В завершении визита делегация посетила площадку комбинированной установки переработки нефти "Евро+". Комплекс позволит увеличить выпуск востребованных нефтепродуктов и вывести из эксплуатации пять установок предыдущего поколения.
По словам заместителя главного инженера проекта модернизации Ильского НПЗ Юрия Сафонова, на примере Московского НПЗ они убедились, что комплексный подход к обновлению предприятия позволяет развивать операционную эффективность, наращивать объемы производства топлива высочайших стандартов качества и при этом соблюдать экологические требования.
"Программа развития Московского НПЗ – отраслевой пример подхода к модернизации производства, который стоит принять на вооружение", – подчеркнул он.
В свою очередь, главный технолог Московского НПЗ Алексей Родиков отметил, что успешно реализованные проекты модернизации позволили Московскому НПЗ накопить богатый опыт, которым хочется делиться с другими предприятия отрасли.
Он подчеркнул, что передовые технологии, которые внедрены в производство, позволяют отвечать самым высоким экологическим стандартам и требованиям производственной безопасности. Это, говорит Родиков, необходимые условия работы любого современного предприятия.
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