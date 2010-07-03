Будущие государственные регуляторы оценили технологии МНПЗ

18:31
18:31
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Фото: Михаил Поле
На Московском нефтеперерабатывающем заводе провела практикум группа слушателей и преподавателей магистерской программы "Государственное регулирование природопользования" Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.
Будущим регуляторам показали примеры применения наилучших доступных технологий в производстве.
Участники посетили производственную площадку и познакомились с устройством первой в отрасли автоматизированной системы мониторинга воздуха, которая онлайн передает экологические параметры в надзорные органы.
Слушатели курса по регулированию природопользования высоко оценили результаты работы биологических очистных сооружений "Биосфера", которые позволяют добиться степени очистки сточных вод до 99,9% и возвращать в производство до 80% объема воды.
На МНПЗ регулярно проводят выездные образовательные семинары. За лето на предприятии побывало более 30 делегаций вузов, общественных организаций, жителей.
Заведующая кафедрой управления природопользования и охраны окружающей среды РАНХиГС Валентина Краснощекова, высоко оценила работу предприятия по внедерению наилучших из доступных технологий.
"Это характеризует высокий технологический уровень предприятия и его внимание к экологии. Благодаря открытой информационной политике МНПЗ эти примеры доступны, и ими, безусловно, стоит делиться", – отметил Краснощеков.
Ранее с программой масштабного развития Московский НПЗ, которую с 2011 года проводит "Газпром нефть", ознакомились представители Ильского нефтеперерабатывающего завода. Участники визита ознакомились с проектами, которые позволили перейти МНПЗ на стандарт топлива Евро-5 на 3 года раньше срока, установленного федеральным законодательством. Опыт успешной реализации природоохранных проектов и внедрения наилучших доступных технологий будет учтен при модернизации предприятий отрасли в Краснодарском крае.
Москвичи оценили модернизацию МНПЗ
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