Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Приемная кампания проекта "IT-класс в московской школе" начала работу. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

На сайте проекта появился раздел "Приемная кампания – 2020", где представлена вся необходимая информация для подготовки к поступлению в ИТ-классы. Обучение рассчитано на два года.

Для поступления девятиклассники должны пройти онлайн-тестирование 14 мая. Оно будет включать 20 вопросов из области физики, математики, информатики и общих ИТ-компетенций. Для участия в тестировании необходимо зарегистрироваться до 12 мая.

В ИТ-классе школьники могут выбрать подходящее для себя направление из шести – "Большие данные", "Робототехника", "Технологии связи", "Моделирование и прототипирование", "Информационная безопасность", "Программирование".

Проект "ИТ-класс в московской школе" был запущен в прошлом году в 35 столичных школах. Его партнерами выступают ведущие российские вузы и профильные компании. Классы для учеников оснащены всем необходимым оборудованием лабораторно-исследовательского комплекса "ИТ-полигон".

