Министр просвещения РФ надеется, что 1 сентября школы откроют свои двери

10:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выразил надежду, что с 1 сентября школы откроют свои двери для учеников и они смогут вернуться за парты в традиционном режиме.
"И как только позволит санэпидемситуация, надеемся, что с 1 сентября школа откроет свои двери и учащиеся сядут за парты", – сказал глава ведомства в программе "Диалог" в эфире канала "Россия 24".
По его словам, министерство никогда не откажется от традиционной школы, от традиционных уроков, никогда не допустит, чтобы учащиеся не смогли общаться друг с другом.
Ранее сообщалось, что московским школьникам выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая. После этого, с 18 мая, уроки продолжатся дистанционно, участвовать в них можно по желанию. Это занятия в формате онлайн-консультаций, без домашних заданий и оценок.
Минпросвещения также рекомендовало завершить образовательную программу для 10 классов до 29–30 мая, 9 и 11 классам – до 5 июня.
Сергей Собянин выступил с предложением об упрощении единого государственного экзамена в 2020 году из-за перехода на дистанционное образование.
"Мы вели консультации на этот счет, чтобы эти экзамены были несколько проще, чем в предыдущие годы, потому что ребенок в полном объеме, наверное, не сможет освоить программу так, как он бы освоил это, получая очное образование", – отметил мэр столицы.
Также градоначальник заявил о необходимости сдвижения сроков приема в вузы. Он обосновал это тем, что были перенесены сроки проведения ЕГЭ.
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