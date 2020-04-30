Собянин предложил временно упростить ЕГЭ из-за перехода на дистанционное обучение

30 апреля, 20:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с предложением об упрощении единого государственного экзамена в 2020 году из-за перехода на дистанционное образование.
"Мы вели консультации на этот счет, чтобы эти экзамены были несколько проще, чем в предыдущие годы, потому что ребенок в полном объеме, наверное, не сможет освоить программу так, как он бы освоил это, получая очное образование", – отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
Также градоначальник заявил о необходимости сдвижения сроков приема в вузы. Он обосновал это тем, что были перенесены сроки проведения ЕГЭ.
Известно, что ОГЭ в этом году нужно будет сдавать только по обязательным предметам. Выпускники 9 классов будут писать этот экзамен в своих школах.
Кроме того, основные сроки ЕГЭ были перенесены на 8 июня, ОГЭ – на 9 июня. Дополнительный период ожидается с 4 по 22 сентября.
Ранее сообщалось о том, что госэкзамены в техникумах и колледжах могут провести в режиме онлайн. Соответствующий проект приказа был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что такая мера связана с необходимостью профилактики коронавируса.
Также уточнялось, что в цифровом формате состоятся всероссийские проверочные работы по всем предметам.
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