Госэкзамены в техникумах и колледжах могут провести в режиме онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Министерство просвещения РФ сообщило, что госэкзамены в российских колледжах и техникумах могут пройти в онлайн-формате.
Соответствующий проект приказа был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что такая мера связана с необходимостью профилактики коронавируса.
"Государственный экзамен проводится исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", – говорится в проекте.
Ранее дни открытых дверей в столичных колледжах начали проходить в режиме онлайн. В таком формате они будут организовываться на протяжении всего 2020 года.
Кроме того, врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что всероссийские проверочные работы по всем предметам проведут в виртуальном пространстве. Кроме того, он отметил, что в ближайшее время планируется дальнейшая интеграция цифровых технологий в процедуру проведения ЕГЭ.
В связи с продлением нерабочего периода до 11 мая указом президента России Владимира Путина в Москве было принято решение, что в период с 1 по 11 мая обучение столичных школьников проводиться не будет.
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