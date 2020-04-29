Госэкзамены в техникумах и колледжах могут провести в режиме онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство просвещения РФ сообщило, что госэкзамены в российских колледжах и техникумах могут пройти в онлайн-формате.

Соответствующий проект приказа был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что такая мера связана с необходимостью профилактики коронавируса.

"Государственный экзамен проводится исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", – говорится в проекте.

Ранее дни открытых дверей в столичных колледжах начали проходить в режиме онлайн. В таком формате они будут организовываться на протяжении всего 2020 года.

Кроме того, врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что всероссийские проверочные работы по всем предметам проведут в виртуальном пространстве. Кроме того, он отметил, что в ближайшее время планируется дальнейшая интеграция цифровых технологий в процедуру проведения ЕГЭ.

В связи с продлением нерабочего периода до 11 мая указом президента России Владимира Путина в Москве было принято решение, что в период с 1 по 11 мая обучение столичных школьников проводиться не будет.