Всероссийские проверочные работы проведут в цифровом формате

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всероссийские проверочные работы (ВПР) по всем предметам переведут в цифровой формат. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

"Всероссийские проверочные работы по иностранному языку мы хотели в этом году перевести в цифровой формат. Теперь мы понимаем, что надо ускориться и перевести все ВПР в формат компьютерной сдачи", – заявил специалист.

По словам Музаева, в дальнейшем при проведении ЕГЭ также планируют больше задействовать цифровые технологии. При этом речь идет о сохранении ЕГЭ в обычном формате, несмотря на ситуацию по коронавирусу.

Ранее в Минпросвещения порекомендовали не использовать смартфоны для дистанционного обучения. Эксперты заявили, что применение данных устройств должно быть полностью исключено в образовательном процессе.

