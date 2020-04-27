Курсанты военных вузов досрочно завершат учебный год

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Министр обороны Сергей Шойгу заявил о досрочном завершении учебного года в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны, передает ТАСС.

Слушатели довузовских организаций завершат учебный год до 30 апреля, а обучение курсантов планируется закончить до 5 мая.

"Учебная программа этого года выполнена полностью, так как ранее было принято решение об отмене весеннего каникулярного отпуска и досрочном окончании учебного года", – сообщили в министерстве обороны.

При этом тех, кто находится на карантине, отправят домой сразу после его снятия.

Также сообщается, что выпускные во всех военных вузах состоятся в мае.

Ранее стало известно об изменениях в образовательном процессе для школьников. В частности, ОГЭ в этом году нужно будет сдавать только по обязательным предметам. Выпускники 9 классов будут писать этот экзамен в своих школах. Всероссийские проверочные работы для школьников перенесены на следующий учебный год.

Кроме того, основные сроки ЕГЭ были перенесены на 8 июня, ОГЭ – на 9 июня. Дополнительный период ожидается с 4 по 22 сентября.