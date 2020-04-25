Дни открытых дверей в столичных колледжах пройдут онлайн

19:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Дни открытых дверей в колледжах Москвы в 2020 году пройдут в режиме онлайн, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Если школьнику интересно проектировать и воплощать разные дизайнерские решения, то ему может понравиться колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26. Здесь готовят специалистов в сферах дизайна, архитектуры, строительства и нефтехимической промышленности.
Каждую пятницу в 15:00 приемная комиссия колледжа проводит вебинары для абитуриентов и их родителей. Необходима предварительная регистрация на сайте.
Если ребенок хочет создать собственный бизнес-проект в интернете или стать владельцем сети ресторанов, тогда его ждут в Московском колледже управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно". 28 апреля старшеклассники смогут дистанционно познакомиться с колледжем, который готовит профессионалов в сферах сервиса и туризма, пройти профессиональное тестирование и поучаствовать в мастер-классах от педагогов.
Здесь также можно стать специалистом по дополнительным программам "Большие данные и бизнес-аналитика", "Разработчик AR и VR" и "Управление жизненным циклом". Студентам доступно обучение в современных лабораториях веб-дизайна и мобильной робототехники, в ИТ-кванториуме и мастерских у известных шеф-поваров столицы.
Полное расписание виртуальных дней открытых дверей в московских колледжах есть на mos.ru.
ОГЭ в этом году нужно будет сдавать только по обязательным предметам. Выпускники 9 классов будут писать этот экзамен в своих школах. Всероссийские проверочные работы для школьников перенесены на следующий учебный год,
Основные сроки ЕГЭ перенесли на 8 июня, ОГЭ – на 9 июня. Дополнительный период ожидается с 4 по 22 сентября.
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