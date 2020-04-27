Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению

10:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что не все школы и учителя были готовы к переходу на дистанционное обучение, сообщает газета "Коммерсант".
"Думаете, я этого не знаю? Моя дочь также мучилась с онлайн-платформами, которые зависали. Проблем с учебой много. Но зато нет случаев тяжелой вирусной болезни среди школьников", – отметил Кравцов.
Он также подчеркнул, что к высоким нагрузкам, которые обрушились на электронные платформы, никто не был готов. В частности, даже крупные платформы в виде YouTube и Netflix были вынуждены принять соответствующие меры, чтобы справиться с нагрузкой.
Ранее Роспотребнадзор дал советы по правильной организации рабочего места для учащихся на дистанционном обучении. Учебное место специалисты рекомендовали организовать с левосторонним освещением, а монитор оборудовать таким образом, чтобы расстояние от лица до экрана не превышало 70 сантиметров.
В ведомстве также посоветовали во время учебы в домашней обстановке уделить время на разминку между занятиями и не забывать про упражнения для снятия мышечного напряжения и гимнастику для глаз.
Директор Федерального института образования РАНХиГС Максим Дулинов, в свою очередь, заявил, что для школьников на дистанционном обучении более подходящими являются уроки по 15 минут. По словам Дулинова, учителя должны сначала давать необходимый практический материал, а потом назначать практические задания.
Свыше 50 тысяч учителей в городе продолжает работать в дистанционном формате. Педагоги для удаленных занятий с учениками пользуются различными цифровыми платформами. Для учебы используются "Московская электронная школа", "Российская электронная школа", "Мои достижения" и другие сервисы.
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