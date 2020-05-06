Решение о переносе ЕГЭ могут принять после 12 мая

12:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Решение о повторном переносе ЕГЭ еще не принято, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Он не исключил такой сценарий, однако подчеркнул, что о точных датах говорить рано. Глава ведомства добавил, что дата экзамена может быть скорректирована не раньше 12 мая.
"Давайте не торопить события. Каждое решение касается большого числа людей и должно быть взвешенно", – цитирует Кравцова РИА Новости.
Он напомнил, что пока проведение единого госэкзамена запланировано на 8 июня.
Ранее СМИ сообщали, что в зависимости от развития ситуации с COVID-19 ЕГЭ могут перенести на середину июля – начало августа. При этом начало учебного года при таком сценарии могут отложить до 1 октября.
Накануне Сергей Кравцов рассказал о возможных переменах в области сдачи ОГЭ для девятиклассников в этом учебном году. В частности, он отметил, что итоговая аттестация, возможно, будет отменена. Кравцов допустил, что финальные оценки будут сделаны на основе текущей успеваемости учеников.
Он напомнил, что в настоящий момент девятиклассников ожидает ОГЭ по русскому языку и математике.
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