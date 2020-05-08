Сергунина: учащиеся технопарка "Альтаир" завоевали 169 наград в апреле

11:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Учащиеся технопарка "Альтаир" в апреле завоевали 169 наград, школьники принимали участие в городских состязаниях в дистанционном формате, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Детский технопарк "Альтаир" – один из новых, он открылся осенью прошлого года и уже успел принять больше полутора тысяч учеников. Достижения ребят впечатляют: почти 170 наград только за апрель. Это рекордный результат и самый лучший показатель уровня подготовки", – приводятся слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
Она напомнила, что в Москве 18 детских технопарков, они есть в каждом округе. Образовательные программы для них разрабатывают ведущие вузы и компании. Школьники имеют возможность создать проекты в интересных им областях – от химии и информационных технологий до робототехники и космических систем.
По словам Сергуниной, с самыми талантливыми учениками детских технопарков подписывают отложенные трудовые договоры такие компании, как "Росатом", "Ростелеком" и "РЖД". Уже заключено около 400 договоров.
Детский технопарк "Альтаир" работает на базе Российского технологического университета. С сентября 2019 года в нем бесплатно прошли обучение более 1,6 тысячи школьников. Сейчас занятия переведены в дистанционный формат.
Учащимся доступно свыше 70 программ по таким направлениям, как радиоэлектроника, информационные технологии, биомедицинские и химические технологии.
Ранее сообщалось, что строительство технопарка в промышленной зоне Руднево начнется в этом году. Предполагается, что частные инвесторы откроют там более 40 производств и создадут более трех тысяч новых рабочих мест.
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