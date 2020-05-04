Стартовал прием заявок на конкурс технологических проектов Social Tech Challenge

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Московский инновационный кластер совместно с крупнейшими отечественными компаниями и инвестиционными фондами запустил серию конкурсов. Одним из таких является Social Tech Challenge. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Принять участие в конкурсе могут все желающие. Горожане могут предоставить свои работы в областях HR-Tech, Ed-Tech, Digital Office и Work Productivity. В качестве экспертов выступят инвесторы, предприниматели, специалисты по продвижению и топ-менеджеры ведущих российских компаний.
"Принять участие могут стартапы на самых разных стадиях развития – от идеи с первичной стратегией выхода на рынок до работающего бизнеса. Мы приглашаем всех желающих: расскажите о себе и своих преимуществах заинтересованным в этом инвесторам", – заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Подать заявку на участие в первом конкурсе можно до 31 мая на сайте конкурса. 15 июня эксперты отберут финалистов, а 16 июля будут объявлены имена победителей.
Московский инновационный кластер – это масштабная площадка для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом.
На данный момент в Московском инновационном кластере состоят такие крупные организации, как фонд "Сколково", НИЦ "Курчатовский институт", ряд столичных технопарков и научные центры вузов.
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