Срок подачи заявок на поддержку инновационных проектов в Москве продлили до 15 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Срок подачи заявок на получение гранта поддержки комплексных инновационных проектов для участников Московского инновационного кластера (МИК) продлили до 15 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Прием заявок продлен, чтобы как можно больше предпринимателей получили финансовую поддержку города. Если кто-то не успел подать документы раньше, то сейчас самое время. Есть возможность сделать это онлайн", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Подать заявку можно с помощью специальной формы на платформе МИК. Там же можно найти подробную информацию об условиях отбора и требованиях к проектам.
Сергунина пояснила, что субсидии могут выплатить на компенсацию затрат за строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, покупку оборудования, внедрение программного обеспечения, а также за создание результатов интеллектуальной деятельности или приобретение прав на них.
Гранты также помогут компенсировать проценты по кредитам, привлеченным для реализации инновационных проектов.
Объем финансовой поддержки напрямую зависит от затрат, которые компании понесли при реализации проектов. При этом компенсация не может быть выше 200 миллионов рублей в год или 15% от размера инвестиций.
Ранее участникам инновационного кластера Москвы разрешили подать заявки на субсидии онлайн. На данный момент в Московском инновационном кластере состоят такие крупные организации, как фонд "Сколково", НИЦ "Курчатовский институт", ряд столичных технопарков.
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