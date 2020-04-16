Участникам инновационного кластера Москвы разрешили подать заявки на субсидии онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Участники Московского инновационного кластера со среды, 15 апреля, могут подавать заявки на получение субсидий в дистанционном формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

"Мы заинтересованы в том, чтобы у предпринимателей была возможность максимально быстро оформить нужные документы. С переводом этой процедуры в онлайн-формат весь процесс получения поддержки станет гораздо удобнее и проще", – заявила вице-мэр.

Новый формат доступен организациям, которые зарегистрированы на портале i.moscow. Субсидии могут выплатить на компенсацию затрат за обучение сотрудников, на реализацию комплексных инновационных проектов и на ряд иных услуг.

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, для получения выплат предприятие должно иметь статус участника кластера при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи.

Еще одно важное условие – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны быть зарегистрированы в Москве.

На данный момент в Московском инновационном кластере состоят такие крупные организации, как фонд "Сколково", НИЦ "Курчатовский институт", ряд столичных технопарков.

Накануне, 15 апреля, Сергей Собянин утвердил третий пакет кризисных мер поддержки бизнеса. По словам мэра, малый и средний бизнес получит поддержку для выплаты заработной платы, но при учете сохранения трудовых коллективов на предприятиях.

