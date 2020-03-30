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Город

15:41

Москвичей спросят, как улучшить электронные сервисы

технологии город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В городе запустили новый краудсорсинг-проект "Московские электронные услуги и сервисы". Жителям столицы нужно высказать свои пожелания и замечания, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Известно, что масштабный проект будет организован в несколько этапов. Горожанам, участвующим в проекте, надо будет поделиться идеями для совершенствования существующих услуг и сервисов.

Кроме того, москвичам предстоит выдвинуть свои варианты электронных услуг. При этом те идеи, которые больше всего поддержат, реализуют.

"Наша команда экспертов проведет тщательный отбор идей участников краудсорсинг-проекта", – уточнил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Отмечается, что платформа crowd.mos.ru заработала 6 лет назад. С 2014 года в 22 проектах приняли участие более 210 тысяч москвичей.

Ранее стало известно, что регистрацию участников на платформе Московского инновационного кластера упростили.

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