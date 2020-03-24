Предприниматели Москвы получат отсрочки по налогам и арендной плате

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, который пострадал из-за снижения деловой активности и введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса, утвержден в Москве. Соответствующее постановление было принято на заседании президиума правительства столицы.
Меры поддержки первого пакета предусматривают увеличение срока оплаты аванса за первый квартал текущего года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса, до 31 декабря 2020 года.
Также принято решение продлить срок уплаты торгового сбора до 31 декабря 2020 года. Нормы начнут действовать со дня вступления в силу федерального закона, которые предоставляем органам исполнительной власти субъектов РФ полномочие принимать решения о продлении сроков уплаты региональных и местных налогов и сборов.
Учреждения, которые приостановили свою работу на время режима повышенной готовности, будут освобождены от платы за аренду земельных участков и нежилых объектов города. Данные меры касаются организаций, занятых в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности.
Кроме того, компании, задействованные в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма и арендующие земельные участки и нежилые объекты у города, получат отсрочку внесения арендной платы за апрель, май и июнь. Она будет действовать до 31 декабря 2020 года.
Аналогичная отсрочка от арендной платы предусмотрена для городских предприятий и учреждений, сдающим в аренду земельные участки и объекты нежилого фонда.
Также принято решение снизить на 50 процентов плату по договорам на осуществление торговой деятельности в нестационарных торговых объектах, размещенных в переходах и вестибюлях метрополитена. Мера установлена для субъектов малого и среднего предпринимательства на время режима повышенной готовности в городе.
Уточняется, что последние три меры будут предоставляться на основании обращений организаций и индивидуальных предпринимателей.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести отсрочку по уплате арендных платежей на три месяца для малого и среднего бизнеса.
Кроме того, для предпринимателей установили мораторий по выплате страховых взносов на аналогичный период. Также Мишустин отметил, что те экономические отрасли, которые оказались в сложной ситуации в связи с коронавирусом, получат отсрочки по налоговым платежам.
В Москве действует режим повышенной готовности. В частности, запрещены мероприятия, число участников на которых может превысить 50 человек.
Оставаться дома должны люди старше 65 лет и горожане с хроническими заболеваниями, подчеркнул Сергей Собянин. Режим самоизоляции сохраняется и для тех, кто вернулся из зарубежных стран.
За сутки в Москве подтвердили еще 28 случаев коронавирусной инфекции. Всего в городе зарегистрированы 290 случаев заболевания.
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