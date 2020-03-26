Регистрацию участников на платформе Московского инновационного кластера упростили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Регистрацию на платформе Московского инновационного кластера новых участников упростили. Потенциальным участникам больше не нужно переходить между городскими системами.

Для того, чтобы зарегистрироваться на i.moscow теперь достаточно иметь усиленную квалифицированную электронную цифровую подпись (УКЭП), говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Принципиально важная задача ИТ-платформы МИК – создавать удобные цифровые решения для пользователей. Упрощение регистрации сделает меры поддержки и инструменты развития участников Московского инновационного кластера доступными еще более широкому кругу инновационных организаций Москвы", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Отмечается, что упрощенная авторизация на ИТ-платформе кластера стала инновацией в сфере удаленной идентификации юридических лиц и их сотрудников на городских порталах.

Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что новый подход не только облегчает работу с платформой и экономит время пользователей, но и способствует развитию всей столичной цифровой экосистемы.

Как сообщалось ранее, участники Московского инновационного кластера могут воспользоваться десятью основными сервисами на платформе i.moscow. Эти инструменты помогают компаниям и разработчикам создавать высокотехнологичные проекты, получать государственную поддержку, привлекать инвестиции, находить партнеров и рынки сбыта. Платформа i.moscow дает дополнительные инструменты для взаимодействия всех участников Московского инновационного кластера.

