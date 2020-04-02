МГУ присоединился к Московскому инновационному кластеру

08:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московский государственный университет имени Ломоносова присоединился к Московскому инновационному кластеру (МИК). Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Новым участником стал Московский государственный университет – один из ведущих вузов страны, который объединяет десятки исследовательских институтов, факультетов и кафедр", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Она отметила, что научная и техническая базы университета откроют для участников дополнительные возможности. Всего к проекту уже присоединилось порядка 900 организаций, в том числе фонд "Сколково", научно-исследовательский центр "Курчатовский институт", корпорация "Роснано" и другие.
Кластер работает на ИТ-платформе i.moscow, которая была запущена в прошлом году. Участникам Московского инновационного кластера предоставляется доступ более чем к 190 мерам поддержки Москвы, федеральных органов власти и институтов развития.
Платформа i.moscow дает дополнительные инструменты для взаимодействия всех участников кластера. Для регистрации достаточно иметь усиленную квалифицированную электронную цифровую подпись (УКЭП).
"Интервью": Анатолий Валетов – о Московском инновационном кластере
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