Москва одобрила поступившие заявки на субсидии от экспортеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты департамента предпринимательства и инновационного развития столицы одобрили восемь заявок от экспортеров на предоставление субсидий. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Общая сумма субсидий составляет 8,5 миллиона рублей. Затраты производителей с помощью данного механизма компенсируются частично.

"Прием заявок по большинству действующих субсидий мы продлили до 1 июня. Но отраслевые комиссии теперь будут собираться еженедельно, не дожидаясь окончания сроков подачи документов, и оперативно рассматривать поступившие заявки. Мы пошли на этот шаг, понимая, что в новых условиях малому и среднему бизнесу нужна оперативная финансовая поддержка", – заявил глава ведомства Алексей Фурсин.

По четырем заявкам производителям выплатят компенсацию на транспортные расходы, еще одной компании возместят затраты на сертификацию систем менеджмента. Наконец, еще один производитель подал три заявки – на сертификацию, транспортировку и подтверждение соответствия. Все они одобрены.

Перечень мер поддержки экспортеров в Москве расширили 31 марта 2020 года. Правительство столицы распорядилось компенсировать не только экспорт товаров, но и услуг и результатов интеллектуального труда.

Ранее в апреле столичный департамент предпринимательства и инновационного развития запустил Telegram-канал "Субсидии московским предпринимателям" для малого и среднего бизнеса. Здесь размещают оперативную информацию, а также действующие документы и правила.

