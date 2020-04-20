Москва одобрила поступившие заявки на субсидии от экспортеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специалисты департамента предпринимательства и инновационного развития столицы одобрили восемь заявок от экспортеров на предоставление субсидий. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Общая сумма субсидий составляет 8,5 миллиона рублей. Затраты производителей с помощью данного механизма компенсируются частично.
"Прием заявок по большинству действующих субсидий мы продлили до 1 июня. Но отраслевые комиссии теперь будут собираться еженедельно, не дожидаясь окончания сроков подачи документов, и оперативно рассматривать поступившие заявки. Мы пошли на этот шаг, понимая, что в новых условиях малому и среднему бизнесу нужна оперативная финансовая поддержка", – заявил глава ведомства Алексей Фурсин.
По четырем заявкам производителям выплатят компенсацию на транспортные расходы, еще одной компании возместят затраты на сертификацию систем менеджмента. Наконец, еще один производитель подал три заявки – на сертификацию, транспортировку и подтверждение соответствия. Все они одобрены.
Перечень мер поддержки экспортеров в Москве расширили 31 марта 2020 года. Правительство столицы распорядилось компенсировать не только экспорт товаров, но и услуг и результатов интеллектуального труда.
Ранее в апреле столичный департамент предпринимательства и инновационного развития запустил Telegram-канал "Субсидии московским предпринимателям" для малого и среднего бизнеса. Здесь размещают оперативную информацию, а также действующие документы и правила.
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