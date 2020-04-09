Власти Москвы запустили telegram-канал о субсидиях для малого и среднего бизнеса

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Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы запустил Telegram-канал "Субсидии московским предпринимателям" для малого и среднего бизнеса. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

На канале будет собрана самая актуальная информация, которая может быть полезна компаниям. В частности, предприниматели смогут узнать о правилах заполнения заявок на субсидию и о наиболее распространенных ошибках при подаче документов.

"Лаконичный формат новостей в Telegram-канале позволит практически в режиме реального времени оповестить подписчиков о появлении новых субсидий сразу же после того, как механизм их предоставления будет окончательно проработан и утвержден", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он добавил, что в департаменте продолжают работать над каналами взаимодействия с бизнес-сообществами. Фурсин подчеркнул, что в настоящий момент готовится дополнительный пакет мер для поддержки московских экспортеров.

Информацию о возможных субсидиях для малого и среднего бизнеса можно узнать на специальном сайте или по номеру +7 (499) 961-01-20. Для предпринимателей также действует горячая линия по телефону +7 (495) 276-24-17.

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